Senza autocertificazione e mascherina, fugge all’alt e provoca incidente (VIDEO) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – È scappato alla vista degli agenti poiché privo di mascherina ed autocertificazione, ma la fuga è finita nel peggiore dei modi. Protagonista un 19enne di Grumo Nevano, che ha pensato bene di rispondere all’alt pigiando sull’acceleratore. Peccato che la sua corsa abbia avuto un brutto epilogo: giunto all’altezza di Via Roma infatti, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere a tutta velocità contro un’altra auto in sosta, causando un incidente a catena. Per fortuna, come mostrato anche dalle immagini di un esercizio commerciale, tutti i presenti sono rimasti illesi. L'articolo Senza autocertificazione e mascherina, fugge all’alt e provoca incidente (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Francia : fine del lockdown l’11 maggio. Stop al calcio - chiuse le chiese - funerali max 20 persone - mobilità libera entro 100 km senza autocertificazione

Fase 2 - verso il sì agli spostamenti (senza autocertificazione) in Regione

Fase 2 - si potrà andare a trovare i parenti senza autocertificazione? I possibili scenari dal 4 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – È scappato alla vista degli agenti poiché privo died, ma la fuga è finita nel peggiore dei modi. Protagonista un 19enne di Grumo Nevano, che ha pensato bene di rispondere all’alt pigiando sull’acceleratore. Peccato che la sua corsa abbia avuto un brutto epilogo: giunto all’altezza di Via Roma infatti, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere a tutta velocità contro un’altra auto in sosta, causando una catena. Per fortuna, come mostrato anche dalle immagini di un esercizio commerciale, tutti i presenti sono rimasti illesi. L'articoloall’alt e) proviene da Anteprima24.it.

CottarelliCPI : Il Min. degli Interni dice che, per visitare un congiunto, serve l’autocertificazione, ma, per privacy, si scrive s… - NonnaMaria15 : RT @TELADOIOLANIUS: Anche la curva epidemiologica della peste si abbassó, senza #Conte e senza #autocertificazione - muserpianist : Raga dovrei fare la spesa e ora che si può uscire anche senza autocertificazione e non esco da due settimane, non r… - elena_elnmrl15 : E vai a trovare i congiunti in Marocco....e resta là senza autocertificazione - alechelo : @lofioramonti Ci potresti fornire l’elenco dei posti dove poter andare a mangiare senza essere additati? Così lo al… -