Scoperto il buco nero più vicino alla Terra, “visibile ad occhio nudo”: “Solo la punta dell’iceberg, devono essercene centinaia di milioni” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Un’equipe di astronomi dell’ESO (European Southern Observatory) e di altri istituti ha Scoperto un buco nero a soli 1000 anni luce dalla Terra. Il buco nero è il più vicino al nostro Sistema Solare tra tutti quelli trovati finora e fa parte di un sistema triplo che può essere visto a occhio nudo. L’equipe ha trovato evidenze della presenza dell’oggetto invisibile seguendo il moto delle due stelle compagne con il telescopio da 2,2 metri dell’MPG/ESO che si trova all’Osservatorio dell’ESO di La Silla in Cile. I ricercatori sostengono che questo sistema potrebbe essere solo la punta dell’iceberg, e che in futuro si potrebbero trovare molti altri buchi neri simili“, riporta un comunicato stampa dell’ESO. “Siamo rimasti veramente sorpresi quando ci siamo resi conto che questo è il primo ... Leggi su meteoweb.eu Un buco nero di taglia intermedia scoperto mentre ingoia una stella

Futuri rilevatori di onde gravitazionali riusciranno a studiare l'evoluzione dell'universo

Il 17 agosto del 2017 rimarrà una data storica per l'astronomia: stiamo parlando del giorno in cui la collaborazione tra LIGO e Virgo rilevò per la prima volta le onde gravitazionali da una fusione di ...

