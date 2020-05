SCHWAZER Tribunale federale dice “anche se innocente | la squalifica non si annulla”

serge_mucci : RT @TgrAltoAdige: Anche il Tribunale federale svizzero respinge il ricorso di Alex Schwazer. Ma il suo legale insiste: 'Non è ancora detta… - paoloLXXII : Mah Il Tribunale federale svizzero ha confermato la squalifica per doping di Alex Schwazer - Il Post - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Atletica, si chiude un'altra porta per Schwazer: il tribunale federale svizzero conferma 8 anni di stop [aggiornamento dell… - tulisso : Schwazer, un’altra batosta. Il Tribunale di Losanna conferma la squalifica per doping - genovesergio76 : Eurosport : Schwazer, fine della corsa: il tribunale federale svizzero conferma la squalifica fino al 2024 - -

SCHWAZER Tribunale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SCHWAZER Tribunale