Scherma | la NextGen italiana femminile | Favaretto | Taricco | Isola Tre nomi per il futuro

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Rispetto alla metà degli anni ’80, quando il fiorettoitaliano sfornava un talento dopo l’altro, le situazioni sono un po’ cambiate. Non perché non ci siano più giovani interessanti, anzi, esistono eccome. Ma perché è pressoché impossibile che vincano un titolo italiano assoluto a 15 anni (come fece Giovanna Trillini nel 1986) o che siano già protagoniste in Coppa del Mondo alla soglia della maggiore età. Esiste ormai un percorso consolidato fatto di Europei e Mondiali cadetti e giovani, circuito internazionale per le diverse categorie, e un graduale passaggio alla Nazionale maggiore. E le carriere delle atlete top si sono sempre più allungate motivo per cui, come accaduto ad Alice Volpi, bisogna avere pazienza e fiducia per aspettare prima o poi il momento giusto anche solo per poter entrare in ...