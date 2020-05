Scarcerazioni dei mafiosi, Bonafede studia un intervento normativo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, sta preparando un intervento normativo per far rivalutare le recenti Scarcerazioni di detenuti vicini alla criminalità organizzata per motivi di salute legati al coronavirus. Una nuova valutazione, viene spiegato al ministero di Grazie e Giustizia, va fatta alla luce del quadro sanitario oggi mutato, visto che l'emergenza Covid-19 non è più la stessa dei mesi appena trascorsi. In via Arenula si lavora dunque per definire il veicolo normativo che potrebbe essere utilizzato. L'annuncio arriva dopo la concessione degli arresti domiciliari all'85enne Franco Cataldo, 85 anni, condannato all'ergastolo per il ruolo di carceriere nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino. Cataldo è uno degli oltre 300 mafiosi scarcerati nelle ultime settimane per il ... Leggi su agi Bonafede contro le scarcerazioni dei boss : «Finito il rischio coronavirus tornino tutti in cella»

