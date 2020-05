"Santo io? Forse ci troveremo all'inferno". La battuta del Papa alla mamma del bimbo disabile (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Santo io, Forse ci troveremo all’inferno”. Il Papa risponde con una battuta alla mamma di un disabile, al quale Papa Francesco aveva telefonato, che gli aveva appena detto: “Lei è già un Santo”. E’ quanto si può vedere nel video pubblicato dal sito de “La Provincia di Cremona’. L’audio della telefonata, pubblicato da La Provincia, sta rimbalzando in ogni angolo del web. “Una battuta, Forse inopportuna, al termine di una lunga chiacchierata che ha emozionato Andrea e la sua famiglia”, scrive il quotidiano lombardo.Il pontefice aveva telefonato alla famiglia perché il giovane disabile lo aveva rimproverato in una lettera perché continua a dire di scambiarsi il segno della pace durante la messa. Il Papa lo ha rassicurato: “Non si toccano, si salutano con la testa”.La ... Leggi su huffingtonpost Sessanta pc agli studenti da Lions - Ampio Raggio e Santo Sepolcro di Gerusalemme

Santo del Giorno 6 Maggio : San Pietro Nolasco

