Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello ormai sicuri del bis già parlano dei possibili ospiti (Di mercoledì 6 maggio 2020) ormai sembra mancare davvero solo l’ufficialità da parte della Rai per la conferma di Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021. I due all’inizio erano molto titubanti all’idea di tornare all’Ariston con la prospettiva che il record incredibile di quest’ultima edizione non fosse replicabile. Ora però il coronavirus ha cambiato tutto. Già qualche giorno fa Amadeus aveva spiegato che sarà il primo festival di Sanremo dopo il coronavirus e non il suo secondo, ieri in una nuova diretta con Fiorello ha anche svelato qualcosa in più su come vorrebbe organizzare il rapporto con l’amico: “Avrai più spazio sul palco. L’anno scorso ho saputo ad agosto di farlo stavolta partiamo con qualche mese di vantaggio”, con Fiorello che sottolinea “Tu sei il presidente del Consiglio, io sono il Di Maio del ... Leggi su giornalettismo Fiorello : ‘A Sanremo 2021 con Amadeus - poi chiudo la carriera’

