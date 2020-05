SanLorenzo, nuovi investimenti per 10 milioni finanziati da Cassa depositi e prestiti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Cassa depositi e prestiti supporta l'espansione del Gruppo SanLorenzo, leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht di alta gamma, con un finanziamento da 10 milioni di euro per nuovi investimenti previsti dal gruppo per il periodo 2020-2022. L'operazione, afferma una nota, contribuirà allo sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di tecnologie d'avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità. Il gruppo SanLorenzo impiega circa 480 persone, collabora con 1.500 aziende artigiane qualificate e conta una rete di distribuzione internazionale e di servizi diffusa in tutto il mondo. L'azienda, quotata nel segmento Star del Mercato telematico azionario, è presente sul territorio con quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia, ... Leggi su iltirreno.gelocal CDP al fianco dell’industria nautica italiana per nuovi investimenti in ricerca e innovazione del Gruppo Sanlorenzo (Di mercoledì 6 maggio 2020)supporta l'espansione del Gruppo, leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht di alta gamma, con un finanziamento da 10di euro perprevisti dal gruppo per il periodo 2020-2022. L'operazione, afferma una nota, contribuirà allo sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di tecnologie d'avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità. Il gruppoimpiega circa 480 persone, collabora con 1.500 aziende artigiane qualificate e conta una rete di distribuzione internazionale e di servizi diffusa in tutto il mondo. L'azienda, quotata nel segmento Star del Mercato telematico azionario, è presente sul territorio con quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia, ...

zazoomblog : SanLorenzo nuovi investimenti per 10 milioni finanziati da Cassa depositi e prestiti - #SanLorenzo #nuovi… - lamescolanza : Cdp supporta Gruppo Sanlorenzo con un finanziamento da 10 milioni, per i nuovi investimenti - Notiziedi_it : CDP al fianco dell’industria nautica italiana per nuovi investimenti in ricerca e innovazione del Gruppo Sanlorenzo - Osserv_Impresa : Cdp, finanziamento da 10 milioni per SanLorenzo: Sostegno al piano triennale di investimento dell’azienda, destinat… - Today_it : CDP al fianco dell’industria nautica italiana per nuovi investimenti in ricerca e innovazione del Gruppo Sanlorenzo… -