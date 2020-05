San Gregorio Magno, fondi per oltre un milione di euro dal Ministero (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gregorio Magno (Sa) – Buone notizie per la cittadina di San Gregorio Magno, nel Tanagro, dove questa mattina, l’amministrazione comunale ha ricevuto notizia dal Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del finanziamento di un progetto di efficientamento energetico degli edifici scolastici. A ufficializzare la notizia pochi minuti fa, è stata l’amministrazione comunale gregoriana guidata dal sindaco della città, Nicola Padula. Il progetto ha un valore di oltre 1 milione e 900mila euro destinato al Comune di San Gregorio Magno per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico di due istituti scolastici. Nello specifico infatti, gli interventi riguarderanno la scuola secondaria di primo grado “Christa Mc Auliffe” sita in Piazza Aldo Moro e la scuola elementare e ... Leggi su anteprima24 San Gregorio Magno : oggi l’addio a Monsignor Tozzi - fu vicario dell’ex diocesi di Campagna nominato dal vescovo Palatucci

