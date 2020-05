Salvini: “Porti aperti, regolarizzazioni, clandestini esposti al contagio. Gli italiani sono stanchi…” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non solo i sondaggi, che però ‘qualcuno’ continua a fingere di ignorare, ma ora che il governo è finalmente tornato a ‘lavorare’ nelle consuete sedi istituzionali (dando evidenti segnali di assoluta precarietà), anche i social hanno iniziato il serrato tam-tam dei malumori. E malgrado il tentativo maldestro di gran parte dei media di ‘cassare’ l’opposizione, di per se già clamorosamente ‘ignorata’ dalla famosa ‘cabina di regia’ del governo, la Lega in primis, Fdi e Forza Italia in grande recupero, dimostrano di rappresentare ancora un serio ‘spauracchio’ in caso di elezioni. Salvini: “Porti aperti e clandestini esposti al contagio” Lo sa bene Matteo Salvini, che oggi è tornato ad attaccare, andando a toccare un ‘nervo scoperto’: ”Porti aperti, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non solo i sondaggi, che però ‘qualcuno’ continua a fingere di ignorare, ma ora che il governo è finalmente tornato a ‘lavorare’ nelle consuete sedi istituzionali (dando evidenti segnali di assoluta precarietà), anche i social hanno iniziato il serrato tam-tam dei malumori. E malgrado il tentativo maldestro di gran parte dei media di ‘cassare’ l’opposizione, di per se già clamorosamente ‘ignorata’ dalla famosa ‘cabina di regia’ del governo, la Lega in primis, Fdi e Forza Italia in grande recupero, dimostrano di rappresentare ancora un serio ‘spauracchio’ in caso di elezioni.: “Portial” Lo sa bene Matteo, che oggi è tornato ad attaccare, andando a toccare un ‘nervo scoperto’: ”Porti, ...

