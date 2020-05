Salvini e lo “sfogo grammaticale” con l’hater che gli augura il carcere: “Greg…i congiuntivi. ‘Spero che tu finisci’ non si può sentire, ignorantello” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Le dirette in notturna di Matteo Salvini ormai sono diventate un appuntamento quasi quotidiano. Nell’ultima, quella di lunedì notte, il leader della Lega sfogato con un hater che gli augurava il carcere, dando “lezioni di grammatica”. Al commento “spero che tu finisci in carcere…”, infatti, il senatore non ha risposto arrabbiandosi ma con una lezione sui congiuntivi. “Greg – dice Salvini – però l’italiano..il bello del congiuntivo. Greg, ignorantello. Se vuoi augurarmi di finire in carcere ma scrivi ‘spero che tu finisci in carcere così ti fanno il c***’ non si può sentire..è ‘spero che tu finisca in galera..’ dai per favore, che bello il congiuntivo, il condizionale…”. L'articolo Salvini e lo “sfogo grammaticale” con l’hater che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Le dirette in notturna di Matteoormai sono diventate un appuntamento quasi quotidiano. Nell’ultima, quella di lunedì notte, il leader della Lega sfogato con un hater che gliva il, dando “lezioni di grammatica”. Al commento “spero che tu finisci in…”, infatti, il senatore non ha risposto arrabbiandosi ma con una lezione sui congiuntivi. “Greg – dice– però l’italiano..il bello del congiuntivo. Greg, ignorantello. Se vuoirmi di finire inma scrivi ‘spero che tu finisci incosì ti fanno il c***’ non si può sentire..è ‘spero che tu finisca in galera..’ dai per favore, che bello il congiuntivo, il condizionale…”. L'articoloe lo “sfogo grammaticale” con l’hater che gli ...

ilfattovideo : Salvini e lo “sfogo grammaticale” con l’hater che gli augura il carcere: “Greg…i congiuntivi. ‘Spero che tu finisci… - geppy2911 : Uno strepitoso, meraviglioso, incontenibile sfogo firmato Matteo Salvini. - GinoScardina : #lariachetirala7 Giletti per lei è normale chiamare una persona come Giulio Sapelli parlare di dargli l’incarico di… - GCeccaroni : cmq oramai ho trovato sfogo e soddisfazione nell' insultare i grillini che infestano le dirette di Bagnai , Salvini… - Sammi__92 : ma la gente non aspetta altro che Salvini diventi presidente del consiglio cosi è pienamente scusata per poterlo in… -