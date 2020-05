Salomon Kalou | Attaccante ivoriano sospeso dall’Hertha Berlino: il motivo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Occhi puntati sull’Attaccante dell’Hertha Berlino Salomon Kalou che non ha rispettato, violandole in toto, le norme anti-contagio. Cosa ha combinato il 34enne ivoriano. In questo periodo violare le norme anti-contagio potrebbe costar caro: non solo in Italia, infatti, ci sono controlli a tappeto per quanto concerne gli spostamenti sul territorio nazionale (ridotti al minimo a … L'articolo Salomon Kalou Attaccante ivoriano sospeso dall’Hertha Berlino: il motivo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 maggio 2020) Occhi puntati sull’dell’Herthache non ha rispettato, violandole in toto, le norme anti-contagio. Cosa ha combinato il 34enne. In questo periodo violare le norme anti-contagio potrebbe costar caro: non solo in Italia, infatti, ci sono controlli a tappeto per quanto concerne gli spostamenti sul territorio nazionale (ridotti al minimo a … L'articolodall’Hertha: ilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Palledicuoio : L'inimitabile arguzia di Salomon Kalou. Live su - kikiejiji : RT @CalcioPillole: Bufera in #Bundesliga dopo il video-denuncia registrato di nascosto da Salomon #Kalou: zero distanze di sicurezza, nessu… - putipo : RT @CalcioPillole: Bufera in #Bundesliga dopo il video-denuncia registrato di nascosto da Salomon #Kalou: zero distanze di sicurezza, nessu… - ValeRossignoli : RT @CalcioPillole: Bufera in #Bundesliga dopo il video-denuncia registrato di nascosto da Salomon #Kalou: zero distanze di sicurezza, nessu… - amedeoiossa1 : RT @CalcioPillole: Bufera in #Bundesliga dopo il video-denuncia registrato di nascosto da Salomon #Kalou: zero distanze di sicurezza, nessu… -