Rugby | British & Irish Lions | a rischio il tour in Sudafrica nel 2021

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il caos calendari nato con l’emergenza Covid-19 rischia di trascinarsi anche nele a venir coinvolta rischia di essere una delle squadre simbolo delmondiale. I, cioè la selezione dei migliori giocatori di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda che ogni quattro anni va inin una delle tre nazioni regine delnell’Emisfero Sud. Nel, infatti, è previsto ildeiin casa dei campioni del mondo del. Il programma prevede cinque partite contro le franchigiene dal 3 luglio al 17 luglio, per poi arrivare all’attesa serie di tre match contro gli Springboks il 24 e 31 luglio e il 7 agosto. Ma negli ultimi giorni ilè stato messo in dubbio, con ilche venga rinviato o addirittura cancellato. Vediamo perché e quali ipotesi sono in ...

Il caos calendari nato con l'emergenza Covid-19 rischia di trascinarsi anche nel 2021 e a venir coinvolta rischia di essere una delle squadre simbolo del rugby mondiale. I British & Irish Lions, cioè ...