Roma. ‘Vi taglio la gola a tutti’: 24enne minaccia i familiari, arrestato (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ennesima sfuriata ai danni dei suoi familiari, quella messa in scena nella serata di ieri da un 24enne Romano, in un appartamento in via Monte Cervialto, a Montesacro. “Vi taglio la gola a tutti”, così il ragazzo si è rivolto ai familiari, lanciando una sedia contro la vetrina della credenza del salone. Questa volta, tuttavia, la sorella del 24enne ha trovato la forza di superare la paura delle intimidazioni e delle ritorsioni, più volte minacciate da S.G. nei loro confronti e, così, ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato Fidene e del Reparto Volanti, mediante segnalazione al NUE. Il giovane, che aveva promesso di attendere i poliziotti dietro la porta con due coltelli da cucina, è stato invece intercettato dagli agenti in strada e con molta fatica, visto lo stato di forte agitazione dello stesso, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ennesima sfuriata ai danni dei suoi, quella messa in scena nella serata di ieri da unno, in un appartamento in via Monte Cervialto, a Montesacro. “Vilaa tutti”, così il ragazzo si è rivolto ai, lanciando una sedia contro la vetrina della credenza del salone. Questa volta, tuttavia, la sorella delha trovato la forza di superare la paura delle intimidazioni e delle ritorsioni, più voltete da S.G. nei loro confronti e, così, ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato Fidene e del Reparto Volanti, mediante segnalazione al NUE. Il giovane, che aveva promesso di attendere i poliziotti dietro la porta con due coltelli da cucina, è stato invece intercettato dagli agenti in strada e con molta fatica, visto lo stato di forte agitazione dello stesso, è stato ...

