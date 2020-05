Roma, shock al Verano: rubate le ceneri di Elena Aubry. La mamma: ‘Subire anche questo dolore non si può descrivere’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un atto davvero assurdo e orribile quello compiuto al cimitero del Verano, a Roma, dove sono state rubate le ceneri di Elena Aubry, la motociclista 26enne morta in un tragico incidente sull’Ostiense (causato dall’asfalto dissestato) proprio il 6 maggio di due anni fa. La mamma di Elena, Graziella Viviano, è sconvolta e addolorata per l’accaduto. La donna, che si è sempre battuta per la sicurezza stradale, con la speranza che ciò che è capitato a sua figlia non debba capitare più a nessuno, ora è costretta a intraprendere un’altra dura battaglia, quella per ritrovare le ceneri di Elena. La signora Graziella, in una straziante diretta Facebook trasmessa ieri, ha dato la notizia del furto: «Hanno aperto il sepolcro di Elena e sono sparite le sue ceneri, qualcuno le ha rubate, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta Osvaldo - rivelazione shock : «A Roma stavano per uccidermi»

Nuovo audio shock di Marco Accetti, scopriamo chi è il fotografo che nel 2013 si è autoaccusato di aver rapito Emanuela Orlandi. Sulla pagina Instagram di 'Chi l'ha visto?', è apparsa una breve antici ...

L'Istat ha realizzato 3 simulazioni degli effetti dell'epidemia di Covid sulla natalità in Italia a partire dal dicembre 2020, fra 9 mesi ROMA — In queste settimane di emergenza coronavirus vi abbiamo ...

