Roma | minaccia i familiari “taglio la gola a tutti” | arrestato 24enne

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Vi taglio laa tutti”, così unhato i proprilanciando una sedia contro la vetrina della credenza del salone. Quella di ieri sera è stata l’ennesima sfuriata che idel ragazzo hanno dovuto subire nel loro appartamento a Monte Sacro. Questa volta, però la sorella delha trovato la forza di superare la paura delle intimidazioni e delle ritorsioni, più voltete da S.G. e ha chiamato il 112. Il giovane, aveva promesso di attendere i poliziotti dietro la porta con due coltelli da cucina. E’ stato invece intercettato in strada dagli agenti del commissariato Fidene e del Reparto Volanti. Condotto in commissariato, il, con numerosi precedenti di polizia, è stato quindie portato nel carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in ...

