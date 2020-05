Rizzoli: «Il fallo di Pjanic? La registrazione non esiste perché non è un caso da Var» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nicola Rizzoli è stato ospite di #CasaSkySport. E ovviamente ha affrontato la questione Pecoraro. L’ex capo della Procura della Figc ha raccontato al Mattino di aver richiesto le registrazioni di quell’Inter-Juventus e che mancava la parte relativa al fallo di Pjanic su Rafinha, fallo che avrebbe comportato la seconda ammonizione. Rizzoli ha spiegato perché manca l’audio relativo a quell’episodio: Non facciamo confusione: un provider della Lega mette gli audio del Var a disposizione online, ma solo delle situazioni di protocollo della partita. Queste clip vengono mandate all’Ifab. E non sono di possesso dell’Aia. Pecoraro ha richiesto l’Intera registrazione di Inter-Juventus ma non esiste una registrazione unica. Un’ammonizione, sebbene fosse la seconda, non rientra nella situazione da protocollo per cui viene registrato. Che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nicolaè stato ospite di #CasaSkySport. E ovviamente ha affrontato la questione Pecoraro. L’ex capo della Procura della Figc ha raccontato al Mattino di aver richiesto le registrazioni di quell’Inter-Juventus e che mancava la parte relativa aldisu Rafinha,che avrebbe comportato la seconda ammonizione.ha spiegato perché manca l’audio relativo a quell’episodio: Non facciamo confusione: un provider della Lega mette gli audio del Var a disposizione online, ma solo delle situazioni di protocollo della partita. Queste clip vengono mandate all’Ifab. E non sono di possesso dell’Aia. Pecoraro ha richiesto l’Interadi Inter-Juventus ma nonunaunica. Un’ammonizione, sebbene fosse la seconda, non rientra nella situazione da protocollo per cui viene registrato. Che ...

