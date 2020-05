Riqualificazioni gratis | il Governo paga i lavori alle famiglie

Leggi su inews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020), ilha praticamente varato una nuova norma che sta facendo discutere ed anche parecchio. Il coronavirus ha tagliato le game a milioni di persone in Italia, che hanno dovuto fare i conti con la chiusura totale. Per questo in tantissimi hanno avuto problemi economici enormi, ed ancora ora sono in piena crisi. … L'articolo, ilproviene da www.inews24.it.