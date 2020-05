#RipartiamoInsieme e dl Liquidità: 10 mila euro alle Pmi. I dettagli nella video-conferenza online (Di mercoledì 6 maggio 2020) Appello alle aziende in difficoltà della Calabria a causa dell’emergenza Coronavirus: la Camera di commercio di Cosenza concede contributi a fondo perduto fino a 10 mila euro, per pagare gli interessi su prestiti dovuti all’emergenza in corso. Lo fa con il Bando RipartiamoInsieme rivolto alle micro, piccole e medie imprese, che potranno così ottenere aiuti per fronteggiare il difficile momento che stanno attraversando gli attori economici italiani. Il bando s’inserisce nel quadro delle iniziative a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto Cura Italia, che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l’accesso al credito. Ricordiamo poi che il Decreto ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Appelloaziende in difficoltà della Calabria a causa dell’emergenza Coronavirus: la Camera di commercio di Cosenza concede contributi a fondo perduto fino a 10, per pagare gli interessi su prestiti dovuti all’emergenza in corso. Lo fa con il Bando RipartiamoInsieme rivoltomicro, piccole e medie imprese, che potranno così ottenere aiuti per fronteggiare il difficile momento che stanno attraversando gli attori economici italiani. Il bando s’inserisce nel quadro delle iniziative a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto Cura Italia, che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l’accesso al credito. Ricordiamo poi che il Decreto ...

