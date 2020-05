Rientro a scuola | nuove idee | «Studenti non divisi se si assumono i precari»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Come saranno organizzati lezioni e classi, quando si tornerà a scuola? Per ora, i rappresentanti del Governo sembrano non avere ancora individuato una linea comune. La ministra Lucia Azzolina ha ipotizzato la divisione delle classi: metà a scuola e metà a casa (con scambio il giovedì), mentre il sottosegretario Pippo De Cristofaro punta sul ritorno obbligatorio in classe, almeno fino alla fine della scuola primaria.