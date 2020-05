Richard Gere, le foto mai viste delle nozze con Alejandra Silva (per festeggiare l’anniversario) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tre bellissime foto: così Alejandra Silva, moglie di Richard Gere, ha ricordato via Instagram il matrimonio con l’attore, celebrato il 5 maggio 2018 nella tenuta di famiglia di Pound Ridge, fuori New York, dove la coppia risiede. «Oggi è il giorno che ho sposato l’uomo più meraviglioso che abbia mai incontrato, so che suona come un cliché ma è vero», ha scritto Alejandra accompagnando le immagini, «Sono così orgogliosa di stare con te, di condividere con te questa vita, di essere la madre dei nostri figli, di essere tua amica e tua moglie! Quest’uomo mi rende così felice! È l’amore della mia vita». Leggi su vanityfair Richard Gere - diventa padre a 70 anni

Richard Gere/ Ecco come si è innamorato di Alejandra Silva

