Ricetta Vegetariana | Sfogliette di brie e zucchine -VIDEO

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un antipasto vegetariano davvero appetitoso a base di formaggio. Delleperfette da servire anche in occasione di un buffet o una cena all’aperto. La pasta sfoglia è sempre protagonista di ricette gustose, quello sfizio che ogni tanto fa bene concedersi, come per esempio queste gustosedi, un … L'articolodi- è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it