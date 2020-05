Ricercatore assassinato | era vicino ad una scoperta significativa sul Covid-19

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ci sarebbe l’ombra di un delitto dietro la morte di Bing Liu,37enne che lavorava al Coronavirus a Pittsburgh (Pennsylvania) e che, per i media americani, sarebbe stato prossimo a una svolta con una “” sull’infezione da Sars-CoV-2. Nel tessuto del giallo spunta un secondo nome.cinese ucciso in casa Bing Liu, professore cinese all’Università di Pittsburgh eattivo nello studio del-19, sarebbe stato ucciso nel suo appartamento nella cornice di un caso che, secondo le autorità americane, avrebbe i contorni di un presunto omicidio-suicidio. 37 anni e una carriera di rilievo nella galassia accademica in cui operava, sarebbe morto mentre si avvicinava a “scoperte molto significative” sui meccanismi che governano l’infezione da Coronavirus. Lo riportano ...