Regolarizzazioni | maggioranza divisa dalla durata del permesso di soggiorno

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un’altra riunione e la questione delle questioni ancora da risolvere. Riguarda l’eventualedeldie quindi del contratto di lavoro degli immigrati che lavorano, ma che per lo Stato sono invisibili. Italia Viva, con il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, minaccia l’uscita dal governo se la legge sulla regolarizzazione di braccianti, colf e badanti non sarà approvata. Il Partito democratico, con il ministro del Sud Giuseppe Provenzano, anche spinge in tal senso e si adopera per una mediazione. La proposta targata Pd-Italia Viva con il placet del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese prevede un contratto temporaneo per sei mesi, rinnovabile. Ma ecco che, durante l’ennesima videocall, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo non boccia la proposta ma, a nome di una parte del Movimento 5 Stelle, pone dei paletti che ...