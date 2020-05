Regione Lazio a esercenti | ci auguriamo riapertura a breve

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “Si sono tenuti oggi gli incontri con i rappresentanti degli operatori dei mercati e del commercio su aree pubbliche. Obiettivo quello di condividere con loro i contenuti delle linee guida che vogliamo scrivere anche per questo settore in modo da garantirne una ripartenza piu’ sicura possibile, in linea con le disposizioni nazionali. Anche in questo caso, come negli incontri dei giorni scorsi, ho potuto riscontrare grande disponibilita’ da parte di tutti a collaborare in modo costruttivo per mettere insieme poche regole semplici e chiare che ci permetteranno di farci trovare pronti per il momento, civicino, della”. Cosi’ l’assessore dellaallo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start Up e Innovazione, Paolo Orneli.