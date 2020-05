Reddito emergenza da 400 a 800 euro: requisiti, reddito ISEE, chi ne ha diritto, possibile autocertificazione (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che è scattata lunedì 4 maggio: con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, come scrive Qui Finanza, dovrebbero esserci misure di indennizzo data la pandemia per i lavoratori, anche per coloro che alimentano il sistema del lavoro sommerso, per i quali dovrebbe essere stanziato un bonus fino ad 800 euro. Tale ipotesi è confermata dalla bozza del MEF circolata giovedì 30 aprile. requisiti PER IL REM Questa misura avrà durata di tre mesi e richiede i seguenti requisiti: residenza in Italia, un valore del reddito familiare inferiore al Rem stesso, un valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a una soglia di euro 10.000, e fino ad un massimo di euro 20.000, ed un valore dell’ISEE inferiore ad ... Leggi su oasport Reddito di emergenza - “via l’Isee e procedure più semplici”

Fase 2 : reddito di emergenza verso l’approvazione

