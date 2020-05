Reddito di cittadinanza, boss della ‘ndrangheta ha percepito 4.500 euro: la Procura ordina il sequestro preventivo del profitto illecito (Di mercoledì 6 maggio 2020) Aveva omesso di comunicare all’Inps di essere stato condannato in via definita per reati che non gli avrebbero consentito di percepire il Reddito di cittadinanza. In questo modo, il boss Vincenzo Barba, detto u Musichiere, è riuscito a percepire indebitamente 4.500 euro dal settembre 2019 a gennaio 2020. Per questo motivo, Barba è stato denunciato dalla Guardia di Finanza mentre la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo del profitto illecito conseguito a seguito della commissione del reato. Esponente apicale della cosca Lo Bianco-Barba, collegata alla famiglia mafiosa dei Mancuso di Limbadi, u Musichiere aveva precedenti penali per estorsione, sequestro di persona, ricettazione, truffa e usura. Inoltre, nel maggio 2010 la Corte d’Appello di Catanzaro lo aveva condannato per associazione a delinquere di stampo ... Leggi su ilfattoquotidiano Il Movimento 5 Stelle dice che il lavoro nei campi può esser fatto da chi prende il reddito di cittadinanza

Aveva omesso di comunicare all’Inps di essere stato condannato in via definita per reati che non gli avrebbero consentito di percepire il reddito di cittadinanza. In questo modo, il boss Vincenzo Barb ...

