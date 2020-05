Raoul Bova dalla fiction sulla Croce Rossa al boom delle serie mediche: “Con il Covid-19 si è capito il valore delle persone” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La quarantena è stato un periodo di riflessione per Raoul Bova. L'attore è infatti al lavoro su una fiction ispirata al lavoro della Croce Rossa, come già aveva annunciato qualche tempo fa. Il progetto, di lunga gestazione, sembra finalmente arrivato a un punto di svolta.Sulle pagine di Novella 2000, Bova ha raccontato cosa lo ha spinto a realizzare questa serie televisiva. Tutto è iniziato durante il terremoto di Amatrice; in quella drammatica circostanza, aveva toccato con mano il grande lavoro dei volontari, giunti sul posto per soccorrere chi ne aveva più bisogno. La Croce Rossa occupa però un posto speciale nel suo cuore perché il marito di sua sorella è originario di Prati di Amatrice.Nell'intervista concessa al giornale, Raoul Bova ha parlato dell'incredibile boom delle fiction mediche, un genere che sta prendendo ... Leggi su optimagazine Ultimo L’Infiltrato in replica su Mediaset Extra : le serie da vedere per una maratona Raoul Bova

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales - uniti per fare volontariato

Coronavirus - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales diventano volontari per la Croce Rossa (Di mercoledì 6 maggio 2020) La quarantena è stato un periodo di riflessione per. L'attore è infatti al lavoro su unaispirata al lavoro della, come già aveva annunciato qualche tempo fa. Il progetto, di lunga gestazione, sembra finalmente arrivato a un punto di svolta.Sulle pagine di Novella 2000,ha raccontato cosa lo ha spinto a realizzare questatelevisiva. Tutto è iniziato durante il terremoto di Amatrice; in quella drammatica circostanza, aveva toccato con mano il grande lavoro dei volontari, giunti sul posto per soccorrere chi ne aveva più bisogno. Laoccupa però un posto speciale nel suo cuore perché il marito di sua sorella è originario di Prati di Amatrice.Nell'intervista concessa al giornale,ha parlato dell'incredibile, un genere che sta prendendo ...

_diana87 : #RaoulBova dalla fiction sulla Croce Rossa al boom delle serie mediche: Con il Covid-19 si è capito il valore delle… - bubinoblog : RAOUL BOVA E IL SOGNO DI UNA FICTION SULLA CROCE ROSSA - isabellacaperna : @Monica__2008 Pensavo fosse Raoul Bova ?? - Il_Nerdastro : @LDryvalley No beh, per fortuna no. Basta e avanza la 'Luna del Cacciatore' di Raoul Bova! ?? - Novella_2000 : Novella 2000: sul nuovo numero l’intervista a Raoul Bova che racconta la fiction sul Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova Raoul Bova dalla fiction sulla Croce Rossa al boom delle serie mediche: “Con il Covid-19 si è capito il valore delle persone” OptiMagazine Claudio Santamaria, cuffietta e mascherina: che succede?

Ecco chi sono i vip volontari dal cuore d’oro, durante l’emergenza da pandemia: da Raoul Bova, passando per Paola Barale, per finire con Claudio Santamaria. Claudio Santamaria e Francesca Barra volont ...

Novella 2000: sul nuovo numero l’intervista a Raoul Bova che racconta la fiction sul Coronavirus

Nel nuovo numero di Novella 2000 un’intervista a Raoul Bova che annuncia l’avvio di una fiction ispirata alla Croce Rossa e alla battaglia contro il Covid-19. Per qualcuno più di altri la quarantena h ...

Ecco chi sono i vip volontari dal cuore d’oro, durante l’emergenza da pandemia: da Raoul Bova, passando per Paola Barale, per finire con Claudio Santamaria. Claudio Santamaria e Francesca Barra volont ...Nel nuovo numero di Novella 2000 un’intervista a Raoul Bova che annuncia l’avvio di una fiction ispirata alla Croce Rossa e alla battaglia contro il Covid-19. Per qualcuno più di altri la quarantena h ...