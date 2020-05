Raab Ministro degli esteri inglese | «Lo sport migliorerebbe il morale della Nazione»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ilbritannico, Dominic, parla del possibile ritorno dell’attivitàiva – VIDEO Dominicdel Regno Unito, ha parlato del ritorno dell’attivitàiva in Inghilterra. Le sue parole. «Il ritorno dell’attivitàivail, le persone non vorrebbero solo tornare a lavoro o portare i bambini a scuola ma anche godersi un po’ di, abbiamo avutoincontri positivi con alcune federazioniive e piani per gli atleti permettendo di tornare ad allenarsi in sicurezza. IlCultura sta lavorando per far tornare loa porte chiuse». Leggi su Calcionews24.com