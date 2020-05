Provocazione-Don Mario | gel igienizzante al posto dell’Acqua Santa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGelaldell’Acqua. La chiesa si adegua alle norme anti contagio sostituendo un millenario e potente simbolo con un più appropriato (visto il momento) prodotto industriale. La scelta di DonSalerno, sacerdote della Parrocchia di San Demetrio – in pieno centro città – è forte e un po’ provocatoria (foto). Afferma: “La nuova ‘Acqua’ nella nostra chiesa in questo tempo di Covid! Sperando sempre in bene…!”. DonSalerno – come tutta la CEI – ha accettato non proprio di buon grado le restrizioni in ordine alla celebrazioni delle funzioni religiose in presenza dei fedeli. Avrebbe voluto rischiare anche una denuncia aprendo la messa al pubblico già dal 10 maggio. Una opera sotterranea di mediazione con i vertici locali del clero ...