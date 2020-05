Previsioni Meteo | tra 11 e 12 maggio il Vortice Polare piomba sul Centro Europa | neve a

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020)– Abbiamo già rilevato in più sedi l’anomala performance delnello scorso semestre invernale. Unparticolarmente pimpante, molto su di giri, quasi instancabile e soprattutto molto longevo, si pensi che da gennaio, solo in questi giorni pare riuscire a gettare la spugna. Avevamo anticipato, in altra sede, che quando si sarebbe realizzato l’atto finale di questa prova di forza decisamente anomala del VP, l’atmosfera generale avrebbe subito drastiche conseguenze per qualche fase, con sconvolgimento della circolazione per azioni meridiane improvvise e di varia natura. Così sarà nei prossimi giorni, perché la disfatta delè in atto già da queste ore e verso il fine settimana nuclei freddi impazziti e certamente anomali per il periodo, vagheranno per le medie ...