Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili rovesci o brevi temporali sulle zone interne (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. oggi nuvoloso con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone interne tra la tarda mattinata e la prima parte della mattina; sereno in serata. Venti: inizialmente deboli variabili o assenti, in rinforzo, fino a localmente moderati da nord-est, nella seconda parte della giornata. Mari: poco mossi. Localmente mossi al largo dalla sera. Temperature: in lieve calo sulle zone più interne, in lieve aumento sulla costa. Domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli meridionali sul litorale, variabili nell’interno. Mari: poco mossi. Localmente mossi al largo fino alla mattina. Temperature: minime in calo, massime in aumento fino a valori intorno a 25 gradi nelle ... Leggi su meteoweb.eu Le previsioni meteo di giovedì 7 maggio

Previsioni meteo 6 maggio : rapido passaggio instabile

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo FASE 2: questa è la SETTIMANA dell'ANTICICLONE AFRICANO! Le Previsioni Giorno per Giorno iLMeteo.it Previsioni meteo Roma 7 maggio: sole e caldo, temperature al di sopra alla media stagionale

Sole, caldo e temperature fino a 25 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 7 maggio. Il bel tempo durerà fino a domenica, grazie all’anticilone africano che porterà i valor ...

Previsioni meteo 25 Aprile, festa della Liberazione col sole: temperature quasi estive Le previsioni meteo di domani 25 aprile, ci dicono che quella di domani sarà una Festa della Liberazione dal temp ...

