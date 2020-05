Previsioni Meteo | nel weekend prima fiammata di caldo estivo al Sud Domenica sera forte

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020)– Il tempo per il prossimo fine settimana sarà caratterizzato, sostanzialmente, da ampio soleggiamento e da condizioneverili dichiarate per gran parte del periodo, anche con prime avvisaglie di tiposu alcune regioni meridionali. Più nello specifico, dovrebbe prevalere l’alta pressione per laparte, ossia per la giornata di sabato, mentre, nel corso di, potrebbe arrivare via via qualche disturbo instabile soprattutto sul finire del giorno f, ma in forma localizzata. Intanto il quadro barico di massima, vedrebbe appunto prevalere un’alta pressione di matrice subtropicale verso il Mediterraneo centrale, con radice nordafricana, quindi anche calda, e con massima efficacia sulle regioni centro-meridionali italiane. Invece, su Ovest e Nord ...