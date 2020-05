Previsioni Meteo Aeronautica Militare | qualche rovescio oggi | poi spazio a bel tempo e

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Doponella giornata di, per il resto della settimana ilsarà prevalentemente sereno sull’Italia. Ecco ledel serviziorologico dell‘per, domani e i prossimi giorni., 6 maggio Al Nord: rapido aumento della nuvolosità con addensamenti compatti associati a rovesci sparsi, specie sulle aree centro-orientali, in rapida attenuazione pomeridiana su Triveneto ed Emilia-Romagna; miglioramento serale anche su Liguria centrorientale e rimanente Pianura padana, ma residui addensamenti sulle Alpi occidentali. Centro e Sardegna: alternanza di schiarite e velature sulla Sardegna; iniziale nuvolosità alta sulle aree peninsulari in intensificazione con addensamenti più compatti tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche e ...

Bel tempo su tutte le regioni, salvo qualche residuo annuvolamento al mattino al Nordovest e locali velature. Temperature in nuovo rialzo, massime tra 21 e 26. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato ...Giornata caratterizzata da tempo ovunque stabile e ampiamente soleggiato, con il transito di qualche innocua velatura nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27. Alta pressione in rinf ...