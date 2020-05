Pres Frosinone | Urge chiedere tutto sul campo Serie A? Solo un club merita di

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ilidente delMaurizio Stirpe è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito ad un possibile ritorno al calcio giocato: "Questa vicenda è legata all'andamento della curva del contagio da Coronavirus.

Il Presidente del Frosinone Maurizio Stirpe è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito ad un possibile ritorno al calcio giocato: "Questa vicenda è legata all'andamento della curva del c ...Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva facendo il punto della situazione sulla ripartenza dei campionati di calcio in Italia: "Noi vogliamo chiudere l ...