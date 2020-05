“Prendi me, scegli me, ama me”, Ellen Pompeo demolisce la scena cult di Grey’s Anatomy: “Poco edificante” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ha mai amato quella scena e non ne fa mistero. A Ellen Pompeo proprio non piace quel "Prendi me, scegli me, ama me" che è diventato uno dei momenti iconici di Grey's Anatomy. Era la seconda stagione, Meredith aveva scoperto che Derek era sposato con l'affascinante chirurgo di ginecologia Addison Montgomery ed era iniziato il primo vero triangolo amoroso della serie, quando in preda all'alcol e alla disperazione per la potenziale perdita di quell'uomo che doveva essere solo un'avventura, Meredith si avventura in un discorso che culmina in una preghiera. Io sono sicura che lei è una gran donna, ma vedi io ti amo, in un modo veramente incredibile, cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l'ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che mi porta ad odiarti mi spinge ad ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ha mai amato quellae non ne fa mistero. Aproprio non piace quel "Prendi me,me, ama me" che è diventato uno dei momenti iconici di Grey's. Era la seconda stagione, Meredith aveva scoperto che Derek era sposato con l'affascinante chirurgo di ginecologia Addison Montgomery ed era iniziato il primo vero triangolo amoroso della serie, quando in preda all'alcol e alla disperazione per la potenziale perdita di quell'uomo che doveva essere solo un'avventura, Meredith si avventura in un discorso che culmina in una preghiera. Io sono sicura che lei è una gran donna, ma vedi io ti amo, in un modo veramente incredibile, cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l'ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che mi porta ad odiarti mi spinge ad ...

LDarcy96 : RT @accioaron: Robert Pattinson prendi me, scegli me, ama me #Eclipse - pietrolug : ??Come scegliere sedie operative per l’ufficio, ecco 5 consigli utili, ?? prendi nota! 1?? Stabilisci il tipo di uso… - elysiante : RT @mistatetramando: Scegli il tuo clown oppure considera l'offerta prendi due paghi uno?? - 96dnyl : SEONGMIN PRENDI ME SCEGLI ME AMA ME ???????????????????????? posso essere tuo padre xfa - lazareringdr : RT @opheliaroussel: per cui prendi me, scegli me, ama me -