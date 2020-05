Premier League: slitta la data per la ripresa degli allenamenti. I medici dei club si dicono preoccupati (Di mercoledì 6 maggio 2020) È slittata di una settimana la ripresa degli allenamenti in Premier League dopo che il governo ha posticipato a domenica sera l'annuncio della fase 2 della gestione della pandemia da coronavirus. Tutti i club della massima divisione inglesi avevano previsto di tornare ad allenarsi già lunedì 11 maggio, ma quasi sicuramente (sottolinea oggi il Daily Mail) bisognerà attendere la settimana successiva perché tutti i giocatori ritornino in campo. Inizialmente Downing Street aveva previsto di... Leggi su 90min Quando riprende la Premier League?/ Slitta la ripartenza : medici lanciano l'allarme

Premier League - allenamenti rimandati : i medici sono preoccupati

Premier League - Boris Johnson interviene : slitta il ritorno agli allenamenti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Èta di una settimana laindopo che il governo ha posticipato a domenica sera l'annuncio della fase 2 della gestione della pandemia da coronavirus. Tutti idella massima divisione inglesi avevano previsto di tornare ad allenarsi già lunedì 11 maggio, ma quasi sicuramente (sottolinea oggi il Daily Mail) bisognerà attendere la settimana successiva perché tutti i giocatori ritornino in campo. Inizialmente Downing Street aveva previsto di...

SkySport : L'ex arbitro Webb: 'In un Man United-Tottenham ho sperato che CR7 non segnasse un rigore' - LaStampa : Premier League nel caos, sei squadre contro la ripartenza. I dubbi dei medici: “C’è un rischio morte” - Inter_Fans_1908 : Premier League, slitta la ripresa degli allenamenti....???? ??LEGGI TUTTE LE NEWS ?? SITO ???? - tuttosport : #PremierLeague, no alla ripresa degli allenamenti l'11 maggio - IamCALCIO : Premier League al via tra qualche settimane ma stadi chiusi per 2 anni -