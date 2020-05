Premier, i medici dei club chiedono l’assicurazione sui contagi (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Premier League, sta lavorando per riprendere il campionato interrotto a causa della pandemia di Covid-19. L’obiettivo è quello di tornare in campo il prossimo 8 giugno ma con modalità ancora tutte da definire e che verranno con tutta probabilità stabilite nella riunione di lunedì prossimo che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della stagione … L'articolo Premier, i medici dei club chiedono l’assicurazione sui contagi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Ripresa Premier League - la proposta dei medici in caso di nuovo contagio

Anche i medici della Premier League hanno qualcosa da ridire sulla ripresa del calcio

I medici dei club inglesi esprimono le proprie preoccupazioni sulla ripresa. Secondo quanto riporta The Athletic, i membri specializzati delle squadre di Premier League hanno inviato una mail ai verti ...

I medici delle squadre di Premier League sono preoccupati e parlano di “pericolo di morte” in merito alla ripresa del campionato. I vertici della Premier League ragionano sulla possibile ripresa del c ...

