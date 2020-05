Povia, battuta infelice a Vieni Da Me: “Sono un gay mancato” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Questo articolo Povia, battuta infelice a Vieni Da Me: “Sono un gay mancato” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giuseppe Povia è stato ospite di Vieni Da Me in collegamento da casa: una sua battuta reputata infelice non è piaciuta a Caterina Balivo e Lorenzo Farina. Giuseppe Povia è senz’altro un cantante nonché personaggio televisivo che è sempre al centro dell’attenzione per le sue uscite: la sua interpretazione di Bella Ciao modificata ha fatto … Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 maggio 2020) Questo articoloDa Me: “Sono un gay mancato” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giuseppeè stato ospite diDa Me in collegamento da casa: una suareputatanon è piaciuta a Caterina Balivo e Lorenzo Farina. Giuseppeè senz’altro un cantante nonché personaggio televisivo che è sempre al centro dell’attenzione per le sue uscite: la sua interpretazione di Bella Ciao modificata ha fatto …

Luigi83629543 : @vienidameRai quindi una battuta di Povia viene massacrata e 'l'animaccia tua ' di Timperi passa inosservata.... Se… - Gianfra58 : RT @Mamox__: Non ho assistito proprio al momento della battuta di #Povia, ma non è che abbia detto più di tanto. #Salvini può dire che seco… - AnnDanceLover : #vienidame Caterina era rimasta molto male per la battuta stupida di Povia, ma qualcuno l'avrà consigliata di sopra… - MikyValentinoFG : Cerchiamo di essere concreti, giudicare Povia e giudicarlo omofobo per una battuta del genere è fuori luogo e esage… - jenniferb1982 : #vienidamerai Siete fuori #povia non ha detto nulla di male era una semplice battuta facendo capire che i gay solit… -

Ultime Notizie dalla rete : Povia battuta Giuseppe Povia: 'Sono un gay mancato'/ 'Amo le pulizie!', bufera sui social Il Sussidiario.net Povia, battuta infelice a Vieni Da Me: “Sono un gay mancato”

Giuseppe Povia è stato ospite di Vieni Da Me in collegamento da casa: una sua battuta reputata infelice non è piaciuta a Caterina Balivo e Lorenzo Farina. Giuseppe Povia, battuta infelice a Vieni Da M ...

Giuseppe Povia: “Sono un gay mancato”/ “Amo le pulizie!”, bufera sui social

Fra gli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 6 maggio, di “Vieni da Me”, c’era anche Giuseppe Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006 con il brano “Vorrei avere il becco”. Il cantante ha rive ...

Giuseppe Povia è stato ospite di Vieni Da Me in collegamento da casa: una sua battuta reputata infelice non è piaciuta a Caterina Balivo e Lorenzo Farina. Giuseppe Povia, battuta infelice a Vieni Da M ...Fra gli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 6 maggio, di “Vieni da Me”, c’era anche Giuseppe Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006 con il brano “Vorrei avere il becco”. Il cantante ha rive ...