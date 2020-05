Povia a Vieni da Me | “mi piace fare le pulizie | sono un gay mancato” e Caterina Balivo va

Leggi su trendit

(Di mercoledì 6 maggio 2020) In questi minuti sui social si parla di Giuseppe, il cantante italiano, che è stato ospite in collegamento ada Me, il programma in onda su Rai 1 condotto da, durante l’intervista, ha fatto una dichiarazione che ha subito scatenato i commenti sui social Mile. Pulisco, tolgo la polvere,un gay mancato I commenti su Twitter, in cui le dichiarazioni divenivano considerate medievali,immediatamente arrivati alla redazione dida Me, ed hanno portato la padrona di casa,, a chiarire la situazione Quando l’autore mi ha fatto capire cosa ha detto, ho detto che era una cretinata. Cretinata è la parola più televisiva che si possa dire, perché se fossi a casa ti direi tutt’altro. È una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. ...