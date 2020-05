Povia a Vieni da Me: “Gay mancato”. Luxuria: “Idea di maschio cavernicolo” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Povia a Vieni a Me: “Sono un gay mancato”. L’attacco di Vladimir Luxuria: “Idea di maschio cavernicolo” Ospite nella puntata del 6 maggio di Vieni da Me, Povia è riuscito a far discutere ancora una volta. Quello che il cantante ha imparato negli ultimi anni è scatenare polemica puntualmente sul tema dell’omosessualità. Intervistato da remoto da Caterina Balivo, Povia a Vieni da Me si è lasciato scappare una frase di una bassezza unica nel suo genere, mentre raccontava la passione per le pulizie scoperta durante questo periodo di quarantena: “Prendo lo straccio, poi io sono fissatissimo, sono un gay mancato”. La frase sui gay di Povia a Vieni da Me ha scatenato indignazione, tanto che anche Vladimir Luxuria ha commentato: “Un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo ... Leggi su lanostratv Vieni da me - Povia : "Amo le pulizie - sono un gay mancato" Balivo furiosa (VIDEO)

Povia dopo la frase choc a Vieni da me fa infuriare il web

