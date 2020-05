Pompeo ammette che gli Usa non hanno nessuna prova sull'origine del virus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ci ripensa il segretario di Stato Mike Pompeo. E, dopo giorni di attacchi alla Cina, fa un passo indietro sull’origine del virus. Un gesto non di poco conto, se si considera che fino a poche ore prima, il capo della diplomazia Usa aveva sostenuto di avere “prove enormi” sulla nascita del virus in laboratorio.Poi, l’imbarazzante retromarcia, riportata dalla Cnn. “Ci sono evidenze significative ma non abbiamo certezze”, ha rettificato il segretario di Stato Usa, rilanciando le accuse al Dragone di aver “nascosto” i dati iniziali, di continuare ad essere “opaco” e a “negare l’accesso” alle informazioni. Il capo della diplomazia americana si è detto rammaricato che l’Ue non abbia sollecitato la Cina alla trasparenza nella sua recente conferenza dei donatori contro il coronavirus e ha insistito ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ci ripensa il segretario di Stato Mike. E, dopo giorni di attacchi alla Cina, fa un passo indietrodel. Un gesto non di poco conto, se si considera che fino a poche ore prima, il capo della diplomazia Usa aveva sostenuto di avere “prove enormi”a nascita delin laboratorio.Poi, l’imbarazzante retromarcia, riportata dalla Cnn. “Ci sono evidenze significative ma non abbiamo certezze”, ha rettificato il segretario di Stato Usa, rilanciando le accuse al Dragone di aver “nascosto” i dati iniziali, di continuare ad essere “opaco” e a “negare l’accesso” alle informazioni. Il capo della diplomazia americana si è detto rammaricato che l’Ue non abbia sollecitato la Cina alla trasparenza nella sua recente conferenza dei donatori contro il coronae ha insistito ...

Ci ripensa il segretario di Stato Mike Pompeo. E, dopo giorni di attacchi alla Cina, fa un passo indietro sull’origine del virus. Un gesto non di poco conto, se si considera che fino a poche ore prima ...

La miopia fondamentalista guida la campagna statunitense contro la Cina

Il segretario di Stato nordamericano Mike Pompeo ha attaccato senza motivo la Cina. Il suo punto di vista riflette l'odio di molti politici statunitensi verso la Cina e il Partito Comunista Cinese (CP ...

