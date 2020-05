Pomeriggio 5 | incidente in diretta | il runner si cala le braghe

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’inviata di5 è inda Parco Sempione con Barbara D’Urso su Canale5. Mostra gli effetti dell’allentamento del lockdown. Ma un uomo alle sue spalle sii pantaloni mostrando il lato B alle telecamere. Ne l’inviata ne la conduttrice della trasmissione si sono accorte del fatto – o almeno non lo hanno dato a vedere – ma l’episodio non è sfuggito all’occhio vigile dei telespettatori e naturalmente qualcuno lo ha condiviso sui social, dove il video delche sii pantaloni è divento rapidamente popolare. sono l’unica ad aver notato questo eroe a5? #Fase2 #5 pic.twitter.com/EWqkRmSgTS — sof (@softpulp5) May 5, 2020