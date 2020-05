Più appartamenti per nascondere la droga: il pusher si cautela ma viene arrestato (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi serviva di almeno tre appartamenti in cui nascondere la droga e un’arma, e di qualche fiancheggiatore; una piccola rete di protezione creata in questi mesi di emergenza Coronavirus in cui spacciare per strada è diventato quasi impossibile, che non è però servita al 28enne Carmine Cesarano, che alla fine è stato scoperto e arrestato a San Prisco, nel Casertano, dalla Polizia di Stato. Il giovane, con precedenti per furto, aveva iniziato a spacciare cocaina e crack, ma a causa del lockdown, aveva dovuto mutare, come tanti pusher, le modalità di vendita; addio piazze di spaccio tradizionali, molti si sono serviti dello strumento postale. Cesarano ha pensato anche di procurarsi la disponibilità di vari appartamenti per poter nascondere al meglio la droga. I poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi serviva di almeno trein cuilae un’arma, e di qualche fiancheggiatore; una piccola rete di protezione creata in questi mesi di emergenza Coronavirus in cui spacciare per strada è diventato quasi impossibile, che non è però servita al 28enne Carmine Cesarano, che alla fine è stato scoperto ea San Prisco, nel Casertano, dalla Polizia di Stato. Il giovane, con precedenti per furto, aveva iniziato a spacciare cocaina e crack, ma a causa del lockdown, aveva dovuto mutare, come tanti, le modalità di vendita; addio piazze di spaccio tradizionali, molti si sono serviti dello strumento postale. Cesarano ha pensato anche di procurarsi la disponibilità di variper poteral meglio la. I poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere ...

BiasiMonica : @Ire_Lica @Manzo_xy @LSbotta @rosariavenerus1 @MaxFacciamorete @13mari81 @mmax_g @tufotufino @67gerryA… - Ale_Landolina : FORZE DELL'ORDINE FANNO QUELLO CHE VOGLIONO QUANDO NON CI SIETE E QUANDO ARRIVATE LI AVVISANO FACENDO SUONARE GLI A… - ruiciccio : RT @Daniela54092686: @lastknight Io invece sono certo che tu sei perfettamente scemo. Solo Renzi ha un giardino in tutta l'Italia. Non ci s… - sciltian : RT @Daniela54092686: @lastknight Io invece sono certo che tu sei perfettamente scemo. Solo Renzi ha un giardino in tutta l'Italia. Non ci s… - Tino44588447 : RT @Daniela54092686: @lastknight Io invece sono certo che tu sei perfettamente scemo. Solo Renzi ha un giardino in tutta l'Italia. Non ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Più appartamenti I 10 criminali latitanti più ricercati dall'FBI Crimeblog.it