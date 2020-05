Pieno di cacca mentre "spalma la mer***". Travaglio da vomito: in prima pagina, insulti osceni a Giletti | Guarda (Di mercoledì 6 maggio 2020) Marco Travaglio ordina, i suoi soldatini eseguono. Il bersaglio del momento è Massimo Giletti. La ragione? Presto detto: ha "disturbato" i grillini con la bomba su Alfonso Bonafede, sganciata da Nino Di Matteo a Non è l'arena. E dato che il caso crea non pochi problemi anche a Giuseppe Conte, ecco che contro Giletti partono le bastonate di Travaglio. Come? Presto detto, con una vignetta disgustosa pubblicata in prima pagina sul Fatto Quotidiano e firmata da Mannelli. Nell'immagine si vede un Giletti deforme intento a spargere schizzi di escrementi. A spiegare il disegno, il commento: "Non è Giletti, è Shpalman! Che shpalma la mer*** in faccia. Aiuto arriva Shpalman che tutti ci shpalmerà". Il riferimento di tal porcheria è a una canzone di Elio e le storie tese. La "mer*** spalmata in faccia", ovviamente, sarebbe il caso con cui ha messo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Marcoordina, i suoi soldatini eseguono. Il bersaglio del momento è Massimo Giletti. La ragione? Presto detto: ha "disturbato" i grillini con la bomba su Alfonso Bonafede, sganciata da Nino Di Matteo a Non è l'arena. E dato che il caso crea non pochi problemi anche a Giuseppe Conte, ecco che contro Giletti partono le bastonate di. Come? Presto detto, con una vignetta disgustosa pubblicata insul Fatto Quotidiano e firmata da Mannelli. Nell'immagine si vede un Giletti deforme intento a spargere schizzi di escrementi. A spiegare il disegno, il commento: "Non è Giletti, è Shpalman! Che shpalma lain faccia. Aiuto arriva Shpalman che tutti ci shpalmerà". Il riferimento di tal porcheria è a una canzone di Elio e le storie tese. La "ta in faccia", ovviamente, sarebbe il caso con cui ha messo ...

Noovyis : (Pieno di cacca mentre 'spalma la mer***'. Travaglio da vomito: in prima pagina, insulti osceni a Giletti | Guarda)… - GiorgioMario4 : @MarcoRizzoPC Metà’ cervello pieno di pasta e metà cervello pieno di cacca - G_A_V_76 : @AnnalisaChirico E attaccano (lui e M5s) @matteosalvinimi dicendo che è giù nei sondaggi (vecchia tattica usata già… - GiannaLupone : Non esco mai Dio benedetto, oggi ho preso la cacca in pieno. Un applauso a me - Kyungs8812 : Ma voi ce lo vedete Jongdae che cambia un pannolino pieno di cacca verde?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pieno cacca Milano, donna defeca sulle scale mobili della fermata della metro: il video finisce in rete MilanoToday Massimo Giletti, la terrificante vignetta sul Fatto Quotidiano di Travaglio: schizzi di cacca e insulti

Marco Travaglio ordina, i suoi soldatini eseguono. Il bersaglio del momento è Massimo Giletti. La ragione? Presto detto: ha "disturbato" i grillini con la bomba su Alfonso Bonafede, sganciata da Nino ...

Milano, donna defeca sulle scale mobili della fermata della metro: il video finisce in rete

Scene di ordinario degrado all'interno di una fermata della metro a Milano. In pieno giorno una donna ha deciso di fare i propri bisogni fisiologici proprio davanti all'ingresso di una delle scale mob ...

Marco Travaglio ordina, i suoi soldatini eseguono. Il bersaglio del momento è Massimo Giletti. La ragione? Presto detto: ha "disturbato" i grillini con la bomba su Alfonso Bonafede, sganciata da Nino ...Scene di ordinario degrado all'interno di una fermata della metro a Milano. In pieno giorno una donna ha deciso di fare i propri bisogni fisiologici proprio davanti all'ingresso di una delle scale mob ...