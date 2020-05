Pianti e paura | ho contratto il coronavirus Alba Parietti preoccupata ora racconta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020)hail. L'ammissione è arrivata dalla stessa showgirl che ha voluto condividere con i suoi fan la drammatica esperienza. “Mi sono infettata i primi di marzo, nonostante mi proteggessi in tutti i modi e rispettassi distanze, mettessi mascherine ecc. ma in quei giorni ero ancora una delle pochissime a farlo e sono stata così contagiata - confessa su Instagram -. Ho intuito di avere la possibilità di essere stata infettata, perché avevo poca febbre, perdita di olfatto, gusto, tosse". Una conclusione a cui è arrivata senza fare il tampone: “Ho preso una Tachipirina, ho pianto, ho avuto. Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni. Senza uscire mai di casa“. La scoperta infatti è avvenuta dopo un mese e mezzo cn l'ausilio di ...