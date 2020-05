Perché la voglia di rivedere il mondo è tanta Ma ho paura di uscire

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Abbiamo atteso e sperato questo giorno, quello in cui, anche se a piccoli passi, ci saremmo riappropriati della normalità, quella che ci è stata portata via da un giorno all’altro da un nemico invisibile che ha stravolto le nostre vite. Ogni sera siamo andate a letto, ripetendo a noi stesse e ai nostri affetti “andrà tutto bene”. Poi, cercando di trattenere le lacrime, abbiamo chiuso gli occhi sognando il giorno in cui avremmo potuto stringerci in un abbraccio. Ci siamo fatte forza, per noi, per i nostri figli e per le famiglie lontane, gestendo l’isolamento con risorse che forse non credevamo neanche di avere. Abbiamo imparato il valore del tempo, ci siamo messe in cucina a sperimentare nuove ricette, ci siamo dedicate al risposo, alle passione e agli hobby: abbiamo formato nuove abitudini. Poi ci hanno detto che potevamo, non sarebbe ...