Per prenotare le visite mediche arriva XME Salute

Ultime Notizie dalla rete : Per prenotare Ravenna. Biblioteca Classense, da lunedì oltre 100 chiamate al giorno per prenotare i libri in prestito ravennanotizie.it Rebus delle prenotazioni, albergatori in attesa da Roma delle linee guida per ripartire

Ripartire è la parola d’ordine, ma anche la speranza, degli albergatori del Savonese e dell’Imperiese. I primi segnali ci sono, bisognerà capire se si tratta di tendenze che daranno i loro frutti in t ...

Musei Civici di Venezia, la direttrice Belli: “Il turismo culturale è ricchezza”

A nessuno sfugge che la pandemia da coronavirus stia mutando a velocità folle le fondamenta di ciò che credevamo consolidato, anche in ambito culturale e turistico. Città come Venezia, negli ultimi me ...

