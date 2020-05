Per il ministro Bellanova gli irregolari hanno le “competenze” (Di mercoledì 6 maggio 2020) I punti oscuri della sanatoria che mette sotto pressione il Governo “Per lavorare in campagna servono competenze ben precise”, ha detto il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. “La raccolta di frutta e verdura è un lavoro duro. Non lo possono fare tutti e serve passione”. Vero. Ogni lavoro richiede professionalità. Le caratteristiche che servono però devono essere molto rare se a fronte di 2 milioni di disoccupati, 900.000 cittadini che godono del reddito di cittadinanza e 2,5 milioni che potranno contare su quello di emergenza, per risolvere il problema della mancanza di manodopera nei campi serve fare una sanatoria per 600.000 migranti irregolari.Segui Termometro Politico su Google News Con la crisi disoccupazione al 17%: i potenziali lavoratori non mancano L’idea non è nuova. Sono settimane che ... Leggi su termometropolitico Di Matteo : “Il ministro Bonafede cambiò idea sulla mia nomina al Dap per il dissenso o il mancato gradimento di qualcuno”

Sospensione rate per i mutui prima casa: disponibile il nuovo modello e ampliata la platea dei beneficiari

Con Comunicato Stampa del 30 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato della pubblicazione del nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima ca ...

COVID-19: l'ABI pubblica un Testo unificato semplificato di tutte le norme

L'ABI ha redatto un "Testo unificato semplificato" di tutte le regole, emanate a seguito del decreto legge dell'8 aprile dalle diverse Autorità e organismi impegnati per la corretta applicazione del d ...

