Pensioni ultime notizie: sentenza Germania, cosa cambia in Europa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Pensioni ultime notizie: sentenza Germania, cosa cambia in Europa Pensioni ultima ora: continua il confronto tra istituzioni europee e singoli Paesi europei sulle mosse da compiere in risposta alla crisi globale dettata dall’emergenza coronavirus (qui dati e statistiche sviluppate da Termometro Politico). Non è un mistero che Paesi come Germania ed Olanda abbiano un approccio più misurato e chiedano maggiore equilibrio rispetto alle proposte avanzate da Paesi quali Italia e Spagna. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca Questa volta la notizia giunta dalla Germania ha a che fare col programma della Bce che prevede l’acquisto di titoli di stato di Paesi membri dell’Eurozona. Precisamente secondo la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale tedesca il piano di acquisto di titoli pubblici della Bce è sproporzionato. Una mossa che in ... Leggi su termometropolitico Pensioni ultime notizie : bonus coronavirus - importo e a chi spetta

Pensioni ultime notizie : pagamento in anticipo a maggio. Le date

